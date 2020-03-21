Проект Пензы «Открытый город» в числе лучших «100 городских лидеров»

21 Март 2020 2020-03-21T18:26:54+03:00

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Проект «Электронная система подачи и обсуждения городских гражданских инициатив «Открытый город» вошел в число 22-х победителей, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Благодаря проекту «Открытый город» каждый горожанин сможет выйти с инициативой о том, как улучшить городское пространство, сделать его комфортным для проживания. Проектом предусматривается обязательная идентификация участников (подающих инициативы и предложения, обсуждающих и голосующих) через федеральный портал государственных услуг.

«Победа проекта из Пензенской области в конкурсе «100 городских лидеров» говорит о том, что наша команда получила высокую оценку компетентных экспертов. Уверен, что благодаря сотрудничеству с АСИ нам удастся внедрить лучшие практики на территории области, а при успешной апробации в Пензе тиражировать проект «Открытый город» в другие регионы России», – сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU