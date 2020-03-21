Пензенец пытался сбежать от правоохранителей после избиения 70-летнего родственника

21 Март 2020 2020-03-21T14:32:55+03:00

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Жительница Бугровки рассказала, что в ее доме происходит драка. На место сразу же выдвинулся экипаж Росгвардии. 46-летний зачинщик конфликта, увидев пришедших стражей порядка, попытался сбежать, но скрыться ему не удалось.

Женщина, которая и позвонила в полицию, рассказала стражам порядка, что задержанный, приходящийся ей племянником, избил ее 70-летнего отца. Пожилой мужчина подтвердил слова дочери. Для оказания помощи пострадавшему стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После медицинского осмотра пострадавшего с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали.

Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU