В Пензе проводится мониторинг цен в сетевых магазинах

21 Март 2020 2020-03-21T14:20:03+03:00

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21 марта Управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города был проведен очередной выездной мониторинг цен в сетевых магазинах, которые расположены по улицам Луначарского и Дзержинского.

В ходе мероприятия по сравнению с предыдущими днями повышенного спроса на товары социально значимого ассортимента не наблюдалось. Реализация товаров в магазинах осуществляется в обычном режиме, уровень торговой наценки не превышен.

Также на территории города продолжают работу ярмарки. По адресам: пр.Строителей, 40, ул. Кижеватова, 1-3, ул.Суворова, 120, ул.Антонова,9 организованы работы дополнительных точек по реализации сахара, мяса птицы, тушёнки.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, руководителям торговых объектов даются рекомендации по мерам профилактики и проведению дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, а также по соблюдению требований санитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU