Пришел в гости с кувалдой
14 марта в поселке Красное Сельцо два мужика начали распивать спиртное, как водится, почти друзьями. И ссорой возникшей по ходу тоже никого не удивить. Потом тот, что постарше, ушел из квартиры. Но не для того, чтобы прекратить ссору. Вернулся, прихватив с собой кувалду.
В квартире выяснение отношений перешло в другую стадию. 33-летний старший товарищ своему 25-летнему собутыльнику нанес множественные удары кувалдой по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Затем гость избавился от кувалды и ушел к себе домой. Через некоторое время, осознав, что совершил преступление, он пришел в органы внутренних дел.
Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении убийства. В рамках расследования следователи-криминалисты совместно с водолазами в ходе поисковых мероприятий обнаружили предполагаемое орудие убийства в реке Инсар, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU