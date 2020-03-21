Пришел в гости с кувалдой

21 Март 2020 2020-03-21T11:29:44+03:00

В Рузаевском районе Мордовии мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве

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14 марта в поселке Красное Сельцо два мужика начали распивать спиртное, как водится, почти друзьями. И ссорой возникшей по ходу тоже никого не удивить. Потом тот, что постарше, ушел из квартиры. Но не для того, чтобы прекратить ссору. Вернулся, прихватив с собой кувалду.

В квартире выяснение отношений перешло в другую стадию. 33-летний старший товарищ своему 25-летнему собутыльнику нанес множественные удары кувалдой по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Затем гость избавился от кувалды и ушел к себе домой. Через некоторое время, осознав, что совершил преступление, он пришел в органы внутренних дел.

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении убийства. В рамках расследования следователи-криминалисты совместно с водолазами в ходе поисковых мероприятий обнаружили предполагаемое орудие убийства в реке Инсар, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU