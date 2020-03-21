В Пензенской области прошла операция «Пангея»

21 Март 2020 2020-03-21T10:30:33+03:00

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Мероприятия проводились УМВД России по Пензенской области с участием территориального органа Росздравнадзора и других ведомств. Выявлялись фальсифицированные, недоброкачественные, незарегистрированные лекарственные средства, в том числе наркосодержащие, а также медицинские изделия и биологически активные добавки, содержащие запрещенные для использования компоненты.

Мониторинг 128 интернет-ресурсов (сайтов и учетных записей в социальных сетях) позволил выявить два сайта, на которых предлагались к продаже без рецепта лекарственные средства, включенные в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, а также ряд препаратов, относящихся к сильнодействующим веществам. Адреса данных интернет-ресурсов направлены в Роскомнадзор для решения вопроса об их блокировке, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Изъято восемь единиц недоброкачественных лекарственных препаратов, а также 177 единиц незарегистрированных медицинских изделий. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Очередной этап операции «Пангея» показал, что жители Пензенской области осуществляют продажу препаратов, несмотря на действующий запрет законодательства о дистанционной реализации лекарственных средств.

Однако стоит помнить: торговля лекарствами - это лицензируемый и контролируемый государством вид деятельности, за нарушение которого предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU