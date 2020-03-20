Детская поликлиника в Спутнике возводится в соответствии с графиком
Сегодня министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание штаба по строительству детской поликлиники на территории Спутника.
В работе штаба принял участие глава Пензенского района Николай Козин, представители подрядных организаций, задействованных в строительстве поликлиники. В ходе заседания рассматривались текущие вопросы, связанные с производством строительно-монтажных работ.
По состоянию на сегодня выполнены работы по устройству монолитной плиты фундамента. Подрядная организация приступила к устройству монолитных стен подвального помещения. Работы ведутся в соответствии с графиком.
ИСТОЧНИК KP.RU