2020-03-20T18:20:00+03:00
Общество

Детская поликлиника в Спутнике возводится в соответствии с графиком

На объекте ежедневно работают более 40 человек
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание штаба по строительству детской поликлиники на территории Спутника.

В работе штаба принял участие глава Пензенского района Николай Козин, представители подрядных организаций, задействованных в строительстве поликлиники. В ходе заседания рассматривались текущие вопросы, связанные с производством строительно-монтажных работ.

По состоянию на сегодня выполнены работы по устройству монолитной плиты фундамента. Подрядная организация приступила к устройству монолитных стен подвального помещения. Работы ведутся в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детская поликлиника в Спутнике возводится в соответствии с графиком
В Пензе женщина подозревается в убийстве сожителя после совместного распития спиртного
В Мордовии усилят санобработку общественных мест
Пожилой пензенец двое суток пролежал на полу после падения с кровати
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
В центре Саранска задержали местного жителя с дезактивированным корпусом боевой гранаты
ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
Пензенцам расскажут о ситуации с коронавирусом
Сотрудники пензенской мэрии продолжают мониторить цены в городских магазинах
Работы по реконструкции Бакунинского моста идут по графику
В Сердобске при обрушении части здания погиб рабочий
В Лямбирском районе Мордовии обнаружили тело мужчины
Пензенский «Дизелист» остался без медалей
«Последние звонки» в пензенских школах прозвенят 21 мая
Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую
Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
И «девушка Бонда», и заболевшая жительница Пензы идут на поправку
Владимир Якушев и Иван Белозерцев обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Пропала собака. И деньги