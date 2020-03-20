Детская поликлиника в Спутнике возводится в соответствии с графиком

20 Март 2020 2020-03-20T18:20:00+03:00

На объекте ежедневно работают более 40 человек

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Сегодня министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание штаба по строительству детской поликлиники на территории Спутника.

В работе штаба принял участие глава Пензенского района Николай Козин, представители подрядных организаций, задействованных в строительстве поликлиники. В ходе заседания рассматривались текущие вопросы, связанные с производством строительно-монтажных работ.

По состоянию на сегодня выполнены работы по устройству монолитной плиты фундамента. Подрядная организация приступила к устройству монолитных стен подвального помещения. Работы ведутся в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU