В Пензе женщина подозревается в убийстве знакомого после совместного распития спиртного

20 Март 2020 2020-03-20T15:51:13+03:00

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5 марта в Пензе на улице Овражной компания из трех человек - двух мужчин и женщины - распивали спиртное. Хозяин дома 1966 года рождения в какой-то момент начал оскорблять гостя и его спутницу, с которой тот уже продолжительное время жил вместе. Мужчина оскорбления терпеть не стал и ушел, однако конфликт продолжился - уже между оставшимися в доме участниками застолья.

В какой-то момент женщина схватила со стола нож и нанесла хозяину дома несколько ударов в грудь, шею и живот. После этого она допила спиртное и легла спать. Проснувшись утром и осознав, что случилось, подозреваемая сбежала с места происшествия, прихватив с собой орудие убийства, которое выбросила на улице.

13 марта тело погибшего обнаружил сожитель женщины. Он сразу связался с ней, а та, в свою очередь, позвонила в полицию. Женщина 1979 года рождения была задержана, ей предъявлено обвинение в совершении убийства. Возбуждено уголовное дело. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU