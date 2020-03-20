2020-03-20T14:10:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии усилят санобработку общественных мест

Меры борьбы с коронавирусом обсудили вчера в ходе совещания в правительстве республики
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Глава региона Владимир Волков обозначил главные задачи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Мордовии.

- Со вчерашнего дня в республике введен режим повышенной готовности. Несмотря на то, что ситуация под контролем, расслабляться нельзя. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у наших ближайших соседей – в Пензенской и Нижегородской областях. По стране все заболевшие либо вернулись из-за границы, либо контактировали с теми, кто вернулся. Поэтому нам важно на 14 дней изолировать людей, прибывших из-за рубежа. Вместе с ними карантинные мероприятия должны соблюдать все члены их семей.

К контролю за гражданами республики, прибывающими из-за рубежа, подключились МВД, ФСБ, другие правоохранительные органы, но глава региона призвал и самих жителей проявлять сознательность и сообщать о своих поездках по телефонам «горячей линии».

Также Владимир Дмитриевич призвал четко отработать все вопросы, связанные с оформлением временной нетрудоспособности граждан. По его словам, оформление «больничных» должно проходить без волокиты, дистанционно, в электронной форме. В продолжение темы глава региона поручил обеспечить все медучреждения двухнедельным запасом лекарственных препаратов, а аптеки – медицинскими масками.

Далее были подняты вопросы дезинфекции, санобработки и профилактики.

- Поручаю Правительству, администрации Саранска, главам районов усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, торгово-развлекательных и офисных центрах, учреждениях общепита, на рынках, железнодорожных и автовокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Также необходимо создать ведомственные оперативные штабы и утвердить внутренние планы санобработки служебных и производственных помещений, столовых, мест общего пользования. Владельцам ТЦ также нужно провести комплекс профилактических мер.

В конце совещания Владимир Волков призвал подчиненных бороться с недостоверными слухами и усилить работу по информированию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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