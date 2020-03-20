2020-03-20T13:14:15+03:00
Происшествия

Пожилой пензенец двое суток пролежал на полу после падения с кровати

Услышав мольбы о помощи, обеспокоенные соседи обратились в правоохранительные органы
Анна ЧЕРНАЯ
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Жительница Засечного позвонила в полицию. Женщина рассказала, что в соседней квартире живет 73-летний мужчина, которого она не видела уже несколько дней. Из самого жилища периодически доносились просьбы о помощи.

На место сразу же выехал экипаж Росгвардии. Убедившись, что из запертой квартиры действительно доносится голос и мольбы, бойцы проникли в жилище через окно. На полу в одной из комнат они обнаружили хозяина квартиры, перенесли его на кровать и вызвали «скорую».

Пострадавший рассказал, что ночью двумя сутками ранее встал, но, почувствовав резкое недомогание, упал на пол и так и не смог подняться. По просьбе гражданина правоохранители связались с его дочерью и сообщили ей о случившемся с отцом. Со слезами на глазах, пожилой человек, выразил свою благодарность сотрудникам Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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