Пожилой пензенец двое суток пролежал на полу после падения с кровати
Жительница Засечного позвонила в полицию. Женщина рассказала, что в соседней квартире живет 73-летний мужчина, которого она не видела уже несколько дней. Из самого жилища периодически доносились просьбы о помощи.
На место сразу же выехал экипаж Росгвардии. Убедившись, что из запертой квартиры действительно доносится голос и мольбы, бойцы проникли в жилище через окно. На полу в одной из комнат они обнаружили хозяина квартиры, перенесли его на кровать и вызвали «скорую».
Пострадавший рассказал, что ночью двумя сутками ранее встал, но, почувствовав резкое недомогание, упал на пол и так и не смог подняться. По просьбе гражданина правоохранители связались с его дочерью и сообщили ей о случившемся с отцом. Со слезами на глазах, пожилой человек, выразил свою благодарность сотрудникам Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU