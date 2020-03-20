В центре Саранска задержали местного жителя с дезактивированным корпусом боевой гранаты.

20 Март 2020 2020-03-20T12:39:25+03:00

МВД Мордовии опровергло новость о том, что мужчина кинул в полицейских настоящим боеприпасом [ВИДЕО]

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Вчера в ходе оперативно-розыскных мероприятий в центре Саранска сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия совместно с коллегами из УМВД России по го Саранск задержали местного жителя. Мужчина попытался оказать сопротивление, но ему не удалось. При досмотре у задержанного был найден предмет, похожий на гранату, в связи с чем ряд республиканских СМИ опубликовали новость о том, что горожанин кинул боеприпас в сторону полицейских.

Ведомство дало официальный комментарий по поводу случившегося: найденный при обычске предмет оказался дезактивированным корпусом боевой гранаты «РГД-33» со следами коррозии и опасности не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU