ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами

20 Март 2020 2020-03-20T11:36:17+03:00

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В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и в связи с введением на территории Пензенской области режима повышенной готовности ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует своим потребителям для решения вопросов, касающихся энергоснабжения, пользоваться дистанционными сервисами.

В настоящее время все очные Центры обслуживания клиентов энергосбытовой компании продолжают работать в штатном режиме.

Однако гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что современные возможности дистанционного обслуживания позволяют получить все необходимые услуги без посещения офисов и ожидания в очередях.

Оплату счетов, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза»penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS).

Подключение«Электронной квитанции» обеспечит доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту клиента.

На официальном сайте компании доступна оплата не только электроснабжения, но и иных жилищно-коммунальных услуг: газо- и водоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, счетов управляющих компаний, отопления, мобильной связи, интернета и ТВ, налогов и штрафов ГИБДД.

Кроме того, передать показания, узнать справочную информацию и получить консультацию по вопросам энергоснабжения потребители всегда могут по телефону Контактного центра (8412) 98-78-48 (с понедельника по пятницу - с 9.00 до 19.00, в автоматическом режиме - круглосуточно и без выходных).

ИСТОЧНИК KP.RU