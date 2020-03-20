ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и в связи с введением на территории Пензенской области режима повышенной готовности ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует своим потребителям для решения вопросов, касающихся энергоснабжения, пользоваться дистанционными сервисами.
В настоящее время все очные Центры обслуживания клиентов энергосбытовой компании продолжают работать в штатном режиме.
Однако гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что современные возможности дистанционного обслуживания позволяют получить все необходимые услуги без посещения офисов и ожидания в очередях.
Оплату счетов, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять при помощи:
- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза»penza.tns-e.ru;
- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS).
Подключение«Электронной квитанции» обеспечит доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту клиента.
На официальном сайте компании доступна оплата не только электроснабжения, но и иных жилищно-коммунальных услуг: газо- и водоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, счетов управляющих компаний, отопления, мобильной связи, интернета и ТВ, налогов и штрафов ГИБДД.
Кроме того, передать показания, узнать справочную информацию и получить консультацию по вопросам энергоснабжения потребители всегда могут по телефону Контактного центра (8412) 98-78-48 (с понедельника по пятницу - с 9.00 до 19.00, в автоматическом режиме - круглосуточно и без выходных).
ИСТОЧНИК KP.RU