Пензенцам расскажут о ситуации с коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T11:07:42+03:00

Сегодня в региональном правительстве состоится пресс-конференция оперативного штаба при по предупреждению завоза и распространения инфекции

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Мероприятие пройдет под председательством губернатора Ивана Белозерцева.

В рамках пресс-конференции ее участники ответят не только на вопросы представителей СМИ, но и на наиболее распространённые вопросы пользователей социальных сетей по ситуации с коронавирусом.

Прямая трансляция будет идти на официальной странице губернатора в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU