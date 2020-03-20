Пензенцам расскажут о ситуации с коронавирусом
Сегодня в региональном правительстве состоится пресс-конференция оперативного штаба при по предупреждению завоза и распространения инфекции
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Мероприятие пройдет под председательством губернатора Ивана Белозерцева.
В рамках пресс-конференции ее участники ответят не только на вопросы представителей СМИ, но и на наиболее распространённые вопросы пользователей социальных сетей по ситуации с коронавирусом.
Прямая трансляция будет идти на официальной странице губернатора в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU