Сотрудники пензенской мэрии продолжают мониторить цены в городских магазинах
Согласно вчерашнему рейду, ажиотажный спрос на продукты первой необходимости начал снижаться
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Накануне специалисты Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города посетили сетевые магазины на улицах Плеханова, Московской, Кирова и Володарского. По итогам мониторинга было отмечено, что по сравнению с предыдущими днями, искусственно созданный спрос снизился. Повышения цен зафиксировано не было.
Поставка товаров в магазины производится ежедневно. В некоторых точках торговли принимаются дополнительные меры по выкладке товаров в торговом зале на востребованный ассортимент.
ИСТОЧНИК KP.RU