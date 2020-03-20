Работы по реконструкции Бакунинского моста идут по графику
На объекте уже завершилось строительство третьей и четвертой опор и подпорной стенки на правом берегу и продолжается демонтаж пролетных строений моста и бурение свай на левом берегу.
Магомед Курбанович нацелил ответственных лиц на соблюдение технологии производства работ и уделил особое внимание вопросам техники безопасности.
- Проявляйте осторожность и не пренебрегайте требованиями при выполнении работ, - напомнил представитель мэрии.
Реконструкция моста через реку Суру в створе улицы Бакунина проводится в рамках национального проекта «Безопасные и лето будущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU