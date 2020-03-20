2020-03-20T08:32:09+03:00
Общество

Работы по реконструкции Бакунинского моста идут по графику

Вчера объект посетил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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На объекте уже завершилось строительство третьей и четвертой опор и подпорной стенки на правом берегу и продолжается демонтаж пролетных строений моста и бурение свай на левом берегу.

Магомед Курбанович нацелил ответственных лиц на соблюдение технологии производства работ и уделил особое внимание вопросам техники безопасности.

- Проявляйте осторожность и не пренебрегайте требованиями при выполнении работ, - напомнил представитель мэрии.

Реконструкция моста через реку Суру в створе улицы Бакунина проводится в рамках национального проекта «Безопасные и лето будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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