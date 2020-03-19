В Сердобске при обрушении части здания погиб рабочий
По факту организована доследственная проверка
Достать тело погибшего помогли сотрудники МЧС.Фото: МЧС России по Пензенской области
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Сегодня утром бригада рабочих занималась разбором здания бывшего кирпичного завода в Сердобске. Во время резкого порыва ветра часть стены рухнула, накрыв собой одного мужчину 1996 года рождения. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
К зданию сразу выехали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части, которые достали тело погибшего.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU