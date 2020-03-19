В Лямбирском районе Мордовии обнаружили тело мужчины

19 Март 2020 2020-03-19T17:20:53+03:00

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19 марта в болоте между селом Лямбирь и поселком Чекаевский в Мордовии было обнаружено скелетированное тело мужчины, предположительно пропавшего в ноябре 2018 года.

По факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя республики двумя годами ранее было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования неоднократно проводились поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники СК, МВД, МЧС и добровольцы.

В настоящее время проводится ряд следственных действий, в том числе будут назначены судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины и для подтверждения личности обнаруженного судебная биологическая экспертиза тканей и выделений человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU