В Лямбирском районе Мордовии обнаружили тело мужчины
19 марта в болоте между селом Лямбирь и поселком Чекаевский в Мордовии было обнаружено скелетированное тело мужчины, предположительно пропавшего в ноябре 2018 года.
По факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя республики двумя годами ранее было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования неоднократно проводились поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники СК, МВД, МЧС и добровольцы.
В настоящее время проводится ряд следственных действий, в том числе будут назначены судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины и для подтверждения личности обнаруженного судебная биологическая экспертиза тканей и выделений человека.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU