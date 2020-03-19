Пензенский «Дизелист» остался без медалей
Из-за отмены матчей плей-офф итоги Первенства НМХЛ были определены по очкам Регулярного чемпионата
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В соответствии с приказом Минспорта России от 16 марта и в связи с введением режима повышенной готовности в регионах РФ Федерация хоккея России приняла решение приостановить проведение межрегиональных спортивных соревнований в Федеральных округах. Матчи плей-офф Первенства НМХЛ также были отменены. Результаты состязания определились по итогам Регулярного чемпионата.
Таким образом «Дизелист», набрав в регулярном чемпионате 61 очко в 48 матчах, занял четвертое место в сезоне 2019/2020.
ИСТОЧНИК KP.RU