Пензенский «Дизелист» остался без медалей

19 Март 2020 2020-03-19T17:16:27+03:00

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В соответствии с приказом Минспорта России от 16 марта и в связи с введением режима повышенной готовности в регионах РФ Федерация хоккея России приняла решение приостановить проведение межрегиональных спортивных соревнований в Федеральных округах. Матчи плей-офф Первенства НМХЛ также были отменены. Результаты состязания определились по итогам Регулярного чемпионата.

Таким образом «Дизелист», набрав в регулярном чемпионате 61 очко в 48 матчах, занял четвертое место в сезоне 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU