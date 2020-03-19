2020-03-19T15:03:14+03:00
Общество

«Последние звонки» в пензенских школах прозвенят 21 мая

Определены даты проведения праздника и выпускных вечеров
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет 21 мая. Выбор даты обусловлен тем, что 22 мая у девятиклассников состоится первый экзамен - по иностранным языкам. Выпускной вечер для одиннадцатиклассников пройдет 26 июня – после завершения основного периода проведения итоговой аттестации.

Традиционно, праздничные мероприятия пройдут на территории образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24