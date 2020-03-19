«Последние звонки» в пензенских школах прозвенят 21 мая

19 Март 2020 2020-03-19T15:03:14+03:00

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«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет 21 мая. Выбор даты обусловлен тем, что 22 мая у девятиклассников состоится первый экзамен - по иностранным языкам. Выпускной вечер для одиннадцатиклассников пройдет 26 июня – после завершения основного периода проведения итоговой аттестации.

Традиционно, праздничные мероприятия пройдут на территории образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU