«Последние звонки» в пензенских школах прозвенят 21 мая
Определены даты проведения праздника и выпускных вечеров
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«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет 21 мая. Выбор даты обусловлен тем, что 22 мая у девятиклассников состоится первый экзамен - по иностранным языкам. Выпускной вечер для одиннадцатиклассников пройдет 26 июня – после завершения основного периода проведения итоговой аттестации.
Традиционно, праздничные мероприятия пройдут на территории образовательных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU