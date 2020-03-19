Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую
10 марта Елена Дмитриева ушла из дома в неизвестном направлении
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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УМВД России по городу Пензе разыскивает без вести пропавшую Елену Дмитриеву, 1996 года рождения, проживавшую в Пензе на улице Бекешской. 10 марта она ушла из дома в неизвестном направлении.
Приметы разыскиваемой: рост 168 см, среднее телосложение, волосы темно русые ниже плеч. Была одета в серое полупальто без капюшона, темные джинсы, на ногах - черные ботинки.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)- 49-01-44, 598-052 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU