2020-03-19T11:56:51+03:00
Происшествия

Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую

10 марта Елена Дмитриева ушла из дома в неизвестном направлении
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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УМВД России по городу Пензе разыскивает без вести пропавшую Елену Дмитриеву, 1996 года рождения, проживавшую в Пензе на улице Бекешской. 10 марта она ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы разыскиваемой: рост 168 см, среднее телосложение, волосы темно русые ниже плеч. Была одета в серое полупальто без капюшона, темные джинсы, на ногах - черные ботинки.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)- 49-01-44, 598-052 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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