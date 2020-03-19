2020-03-19T10:57:46+03:00
Происшествия

Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что в больницу из квартиры на улице Светлой села Засечное доставлена 32-летняя гражданка с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в ходе конфликта хозяйке квартиры нанес удары руками по голове 62-летний отец. Он признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую
Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
И «девушка Бонда», и заболевшая жительница Пензы идут на поправку
Не вернулся с новогоднего мероприятия домой
Владимир Якушев и Иван Белозерцев обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Пропала собака. И деньги
К благоустройству Пензы приглашаются все организации
В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка
Весной в Саранске установят около 1300 скамеек
В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины
В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение
Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков
По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Продавала девушка ковш от трактора
В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары
В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела
Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону
ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области
Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку
Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы
В пензенском минздраве начала работу«горячая линия» для тех, кто прибыл из-за рубежа
ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме