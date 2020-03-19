Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь

19 Март 2020 2020-03-19T10:57:46+03:00

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В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что в больницу из квартиры на улице Светлой села Засечное доставлена 32-летняя гражданка с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в ходе конфликта хозяйке квартиры нанес удары руками по голове 62-летний отец. Он признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU