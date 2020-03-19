2020-03-19T10:37:49+03:00
Общество

ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года

За первые два месяца текущего года ВТБ нарастил объем выданных ипотечных кредитов на 14%, до 106,6 млрд рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

При этом четверть от всех выдач занимают кредиты на рефинансирование.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются программы по приобретению готовой недвижимости - это более 43% от всех совершенных сделок - 18,6 тыс. кредитов. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к госсубсидированию - по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тыс. сделок на 8,3 млрд рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тыс. руб. на погашение ипотеки) ВТБ принял с начала года 1,8 тыс. заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тыс. ипотечных кредитов почти на 27 млрд рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тыс. заявок на 15 млрд рублей и одобрено порядка 2,4 тыс. кредитов на 9,5 млрд рублей.

«В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи ВТБ выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого - уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%», - прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую
Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
И «девушка Бонда», и заболевшая жительница Пензы идут на поправку
Не вернулся с новогоднего мероприятия домой
Владимир Якушев и Иван Белозерцев обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Пропала собака. И деньги
К благоустройству Пензы приглашаются все организации
В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка
Весной в Саранске установят около 1300 скамеек
В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины
В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение
Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков
По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Продавала девушка ковш от трактора
В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары
В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела
Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону
ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области
Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку
Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы
В пензенском минздраве начала работу«горячая линия» для тех, кто прибыл из-за рубежа
ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме