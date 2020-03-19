ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года

19 Март 2020 2020-03-19T10:37:49+03:00

За первые два месяца текущего года ВТБ нарастил объем выданных ипотечных кредитов на 14%, до 106,6 млрд рублей

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При этом четверть от всех выдач занимают кредиты на рефинансирование.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются программы по приобретению готовой недвижимости - это более 43% от всех совершенных сделок - 18,6 тыс. кредитов. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к госсубсидированию - по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тыс. сделок на 8,3 млрд рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тыс. руб. на погашение ипотеки) ВТБ принял с начала года 1,8 тыс. заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тыс. ипотечных кредитов почти на 27 млрд рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тыс. заявок на 15 млрд рублей и одобрено порядка 2,4 тыс. кредитов на 9,5 млрд рублей.

«В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи ВТБ выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого - уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%», - прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU