И «девушка Бонда», и заболевшая жительница Пензы идут на поправку

19 Март 2020 2020-03-19T10:39:00+03:00

Архив "КП". Ольга Куриленко в один из приездов в Москву. Фото: Евгения ГУСЕВА

Казалось бы, разговоры о коронавирусе переполнены негативом, ан, нет - есть и хорошие новости

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Чиновника после поездки в рискованную зарубежную страну, едва ли не в наручниках, вернули в карантин. И не важен его статус и место проживания.

Улучшилось настроение у многочисленных поклонников «девушки Бонда» актрисы Ольги Куриленко. Она заболела, но сейчас уже чувствует себя значительно лучше.

Осторожный оптимизм есть, вроде бы, по поводу заболевшей жительницы Пензы.

Об этом и жестких правилах и регламенте выезда к предположительно заболевшим, в среду 18 марта журналистам рассказала Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области, заместитель главврача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева.

С должными мерами предосторожности медперсонала, в приемном отделении проводится стандартный осмотр претендентов на госпитализацию: измерение температуры, осмотр горла, измерение пульса, давления. В числе прочего берутся мазки из носа и ротовой полости. Затем человека размещают в боксе.

По словам Джамили Курмаевой в специализированном медучреждении города находятся еще десять других пациентов с подозрением на диагноз «коронавирус». Но будем надеяться на лучшее.

Немного удивляют туристы из России, которые, как и прежде, продолжают свои путешествия в зоны риска. Уже после всех, дружеских и более жестких, советов не делать этого. Теперь начинается сериал вселенской операции по спасению и возвращению. А потом и контролю выполнения путешественниками правил карантина.

Пора уже понять, что большинству людей без разницы, какую цель преследуют испытуемые, отправляясь едва ли не на гарантированную встречу с вирусом. И есть ли у них недвижимость в Италии или Китае. Все равно. Только стоит помнить и о праве других - не присоединяться к экспериментам путешественников.

На этом фоне очень радуют новости из Китая о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. Для ее создания медики Поднебесной сознательно поехали в наиболее пораженные болезнью районы. И это достойно восхищения.

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ИСТОЧНИК KP.RU