2020-03-19T08:45:25+03:00
Происшествия

Не вернулся с новогоднего мероприятия домой

Следственное управление по Республике Мордовия разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Федулкина
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 35-летнего Дмитрия Федулкина (ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство).

27 декабря 2019 года примерно в 22 часа 30 минут Федулкин вышел из здания столовой в поселке Чамзинка Республики Мордовия, где находился со своими знакомыми на новогоднем мероприятии и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы без вести пропавшего: рост 180 см, волосы русые средней длины, среднего телосложения. Был одет: синяя зимняя куртка с капюшоном, синяя рубашка, синие джинсы, кожаные осенние ботинки черного цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Федулкина Д. сообщить в следственное управление СКР по Республике Мордовия по телефонам:8(8342) 28-30-51, 8(8342) 28-30-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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