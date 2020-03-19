Владимир Якушев и Иван Белозерцев обсудили реализацию нацпроектов в регионе

19 Март 2020 2020-03-19T08:32:59+03:00

Рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и губернатора Пензенской области состоялась вечером 18 марта в Москве

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Стороны обсудили вопросы реализации в регионе национальных проектов. В частности, национального проекта «Жилье и городская среда», согласно которому в 2019 году из ветхого и аварийного жилья было расселено 86 человек в Кузнецке, Сурске и Каменке; построено и введено в эксплуатацию 837,1 тыс. кв. м жилья; возведена школа в Пензе и автомобильная дорога.

«В этом году запланировано строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром, строительство двух МКД по переселению из ветхого фонда», - сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор проинформировал главу минстроя об итогах работы по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В ходе делового общения Владимир Якушев поддержал проект строительства станции обезжелезивания №2 в Кузнецке. Стоимость объекта составляет порядка 66 миллионов рублей. Второй по величине город Пензенской области остро нуждается в этом инфраструктурном объекте. Достигнута договоренность о начале строительства станции уже в этом году.

Кроме того, в 2020 году будет начато строительства водозаборного узла в Бессоновке.

ИСТОЧНИК KP.RU