Пропала собака. И деньги
В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 47-летняя гражданка. Она сообщила, что на сайте «Юла» обнаружила объявление о продаже щенка за 9 000 рублей и позвонила по контактному телефону.
С неизвестным заявительница договорилась о продаже животного при условии внесения предоплаты и перечислила деньги на счёт банковской карты. После этого продавец перестал выходить на связь. Гражданка пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU