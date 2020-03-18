Пропала собака. И деньги

18 Март 2020 2020-03-18T18:13:40+03:00

В Пензе полицейские проводят проверку по факту мошенничества при продаже щенка через интернет

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 47-летняя гражданка. Она сообщила, что на сайте «Юла» обнаружила объявление о продаже щенка за 9 000 рублей и позвонила по контактному телефону.

С неизвестным заявительница договорилась о продаже животного при условии внесения предоплаты и перечислила деньги на счёт банковской карты. После этого продавец перестал выходить на связь. Гражданка пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU