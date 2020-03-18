К благоустройству Пензы приглашаются все организации

18 Март 2020 2020-03-18T17:52:18+03:00

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Проверены как центральные улицы четырех районов Пензы, так и состояние муниципальных территорий на периферии. В ходе объезда нарекания вызвали отдельные скопления мусора на придомовых территориях и вдоль дорог в отдаленных районах, состояние прилотковой части.

Андрей Лузгин дал поручение по поводу неухоженных газонов - местами они используются под парковку и требуют проведения работ по восстановлению и оформлению.

По всем замечаниям будут проведены соответствующие мероприятия. Контроль за их выполнением осуществляет глава администрации города.

Напомним, что с 16 марта по 25 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству. В этот период действует упрощенный процесс приема мусора на полигоне. Предприятия и организации города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти мусор на полигон по захоронению твердых бытовых отходов. Исключение составляет промышленный и строительный мусор.

К благоустройству города приглашаются все организации и предприятия для наведения порядка на своих участках и на прилегающих территориях, которые за ними закреплены.

Общегородской субботник намечен на 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU