В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка

18 Март 2020 2020-03-18T17:33:32+03:00

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1 сентября 2019 года в селе Большие Березники 10-летняя девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Судебная экспертиза подтвердила: зарядное устройство, с помощью которого заряжался мобильный телефон, не соответствует требованиям стандартов безопасности. В связи с этим в рамках расследования возникла необходимость установления места его приобретения.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сотрудники Чамзинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия обращаются к жителям республики с просьбой проверить имеющиеся зарядные устройства. При наличии логотипа «Apple» и в случае совпадения начальных обозначений серийного номера «С3» для установления контрафактности продукции необходимо обратиться в Чамзинский межрайонный следственный отдел по телефону (883437) 2-14-06 или в отдел криминалистики Следственного управления – (88342) 28-17-75.

Сообщить об указанном факте можно также через приемную Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gim134397431.

ИСТОЧНИК KP.RU