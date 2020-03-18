2020-03-18T17:33:32+03:00
Происшествия

В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка

Следователь просит помочь в установлении места приобретения зарядного устройства
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 сентября 2019 года в селе Большие Березники 10-летняя девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Судебная экспертиза подтвердила: зарядное устройство, с помощью которого заряжался мобильный телефон, не соответствует требованиям стандартов безопасности. В связи с этим в рамках расследования возникла необходимость установления места его приобретения.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сотрудники Чамзинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия обращаются к жителям республики с просьбой проверить имеющиеся зарядные устройства. При наличии логотипа «Apple» и в случае совпадения начальных обозначений серийного номера «С3» для установления контрафактности продукции необходимо обратиться в Чамзинский межрайонный следственный отдел по телефону (883437) 2-14-06 или в отдел криминалистики Следственного управления – (88342) 28-17-75.

Сообщить об указанном факте можно также через приемную Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gim134397431.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропала собака. И деньги
К благоустройству Пензы приглашаются все организации
В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка
Весной в Саранске установят около 1300 скамеек
В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины
В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение
Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков
По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Продавала девушка ковш от трактора
В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары
В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела
Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону
ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области
Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку
Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы
В пензенском минздраве начала работу«горячая линия» для тех, кто прибыл из-за рубежа
ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме