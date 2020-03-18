Весной в Саранске установят около 1300 скамеек

18 Март 2020 2020-03-18T17:14:18+03:00

На зиму лавочки с городских улиц убирали, но уже сейчас они, отремонтированные и покрашенные, возвращаются на свои места

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Этой весной в Саранске планируется установить 3 418 урн и порядка 1300 скамеек. Они разместятся на тротуарах основных и второстепенных улиц, бульваров, скверов, остановочных павильонах и на территориях мини-рынков.

На зиму скамейки и урны убирают с улиц города, чтобы они не мешали уборке тротуаров техникой, и это не остается незамеченным. Как отмечает пресс-служба региональной мэрии, в их адрес за время холодов поступило много вопросов, связанных с пропажей. Ведомство успокаивает горожан: лавочки и урны уже возвращаются на свои места в обновленном облике.

ИСТОЧНИК KP.RU