В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

18 Март 2020 2020-03-18T17:35:24+03:00

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Вчера днем в окрестностях поселка Садовский Ромодановского района был найден сгоревший «ВАЗ-21102». При осмотре салона автомобиля на заднем сидении обнаружили труп мужчины.

К настоящему времени следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU