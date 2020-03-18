2020-03-18T17:35:24+03:00
Происшествия

В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: СУ СК РФ по РМФОТО: СУ СК РФ по РМ
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Вчера днем в окрестностях поселка Садовский Ромодановского района был найден сгоревший «ВАЗ-21102». При осмотре салона автомобиля на заднем сидении обнаружили труп мужчины.

К настоящему времени следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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