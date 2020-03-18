В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины
Возбуждено уголовное дело
ФОТО: СУ СК РФ по РМ
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Вчера днем в окрестностях поселка Садовский Ромодановского района был найден сгоревший «ВАЗ-21102». При осмотре салона автомобиля на заднем сидении обнаружили труп мужчины.
К настоящему времени следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU