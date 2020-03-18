В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
Положительных результатов теста на новую инфекцию выявлено не было
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Всего же, с момента начала мероприятий по обеспечению меднаблюдения за лицами, подлежащими проверке, на учет было поставлено 466 человек. Под наблюдением до сих пор остаются остаются 212 жителей, сняты с наблюдения - 254. Выполнены 625 исследований на коронавирус.
Министерству здравоохранения Пензенской области выделено дополнительно из бюджета 42 миллиона рублей для приобретения резерва противовирусных препаратов и расходных материалов, необходимых для работы по профилактике новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU