В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной

18 Март 2020 2020-03-18T16:05:29+03:00

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Всего же, с момента начала мероприятий по обеспечению меднаблюдения за лицами, подлежащими проверке, на учет было поставлено 466 человек. Под наблюдением до сих пор остаются остаются 212 жителей, сняты с наблюдения - 254. Выполнены 625 исследований на коронавирус.

Министерству здравоохранения Пензенской области выделено дополнительно из бюджета 42 миллиона рублей для приобретения резерва противовирусных препаратов и расходных материалов, необходимых для работы по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU