2020-03-18T16:28:38+03:00
Общество

После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение

Об этом сообщил министр образования области Александр Воронков
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С 17 по 31 марта в школах Пензенской области проводятся каникулы. С 1 апреля ученики переводятся на дистанционную форму обучения.

- Сейчас у педагогов и школ есть возможность подготовиться к организации учебного процесса в дистанционной форме. Издательства, выпускающие образовательную литературу, уже открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. У школ области есть выходы на электронную платформу «Российская электронная школа», «Учи.ру», - отметил министр образования Александр Воронков. - Завтра мы проведем обучающий вебинар по работе на платформе «Российская электронная школа» и технологии использования электронных учебников.

Помимо этого, для выпускников девятых и одиннадцатых классов уже проводятся дистанционные консультации по подготовке к ГИА .

ИСТОЧНИК KP.RU

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