2020-03-18T14:38:58+03:00
Здоровье

Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков

Региональный минздрав запускает фотоконкурс
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Медики утверждают: завтрак - самый важный прием пищи. Мысли о вкусном перекусе позволяют быстрее проснуться, а подобранный с умом рацион не только заряжает энергией на весь день, но и имеет массу других преимуществ.

- Правильный завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, регулирует аппетит, снижает риск развития ожирения, - отмечает главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова. – Он помогает бороться со стрессами и укрепляет нашу иммунную систему.

Рассказать о своем видении здорового завтрака может каждый пензенец: для этого нужно отправить фото и рецепт блюда на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru. В названии файлов указать фамилию и инициалы участника. В теме письма написать «Конкурс фотографий». В тексте - указать название и рецепт блюда. Для обратной связи в письме следует прописать Ф.И.О., возраст, контактный телефон. Работы принимаются до 16 апреля.

Оценивать завтраки будут медицинские специалисты разного профиля. Результаты конкурса станут известны до 30 апреля. Приятные сувениры получат все участники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение
Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков
По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Продавала девушка ковш от трактора
В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары
В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела
Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону
ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области
Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку
Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы
В пензенском минздраве начала работу«горячая линия» для тех, кто прибыл из-за рубежа
ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме