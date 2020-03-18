Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков

18 Март 2020 2020-03-18T14:38:58+03:00

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Медики утверждают: завтрак - самый важный прием пищи. Мысли о вкусном перекусе позволяют быстрее проснуться, а подобранный с умом рацион не только заряжает энергией на весь день, но и имеет массу других преимуществ.

- Правильный завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, регулирует аппетит, снижает риск развития ожирения, - отмечает главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова. – Он помогает бороться со стрессами и укрепляет нашу иммунную систему.

Рассказать о своем видении здорового завтрака может каждый пензенец: для этого нужно отправить фото и рецепт блюда на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru. В названии файлов указать фамилию и инициалы участника. В теме письма написать «Конкурс фотографий». В тексте - указать название и рецепт блюда. Для обратной связи в письме следует прописать Ф.И.О., возраст, контактный телефон. Работы принимаются до 16 апреля.

Оценивать завтраки будут медицинские специалисты разного профиля. Результаты конкурса станут известны до 30 апреля. Приятные сувениры получат все участники.

ИСТОЧНИК KP.RU