2020-03-18T10:28:20+03:00
Происшествия

Продавала девушка ковш от трактора

Пообщавшись с мошенником, жительница Пензы лишилась 42 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 20-летняя гражданка. Она сообщила, что на сайте «Авито» разместила объявление о продаже снегоуборочного ковша от трактора за 18 тысяч рублей.

Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар. При этом попросил собеседницу оплатить курьерскую доставку, деньги за которую обещал вернуть позже. Под этим предлогом незнакомец попросил пройти к банкомату и выполнить ряд операций. После того, как заявительница перевела на счет абонентского номера мобильной связи 42 тыс. рублей, неизвестный отключил телефон, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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