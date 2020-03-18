Продавала девушка ковш от трактора

18 Март 2020 2020-03-18T10:28:20+03:00

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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 20-летняя гражданка. Она сообщила, что на сайте «Авито» разместила объявление о продаже снегоуборочного ковша от трактора за 18 тысяч рублей.

Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар. При этом попросил собеседницу оплатить курьерскую доставку, деньги за которую обещал вернуть позже. Под этим предлогом незнакомец попросил пройти к банкомату и выполнить ряд операций. После того, как заявительница перевела на счет абонентского номера мобильной связи 42 тыс. рублей, неизвестный отключил телефон, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU