В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары

18 Март 2020 2020-03-18T09:34:44+03:00

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Не было отмечено отсутствия товаров первой необходимости - сахара, соли, макаронных изделий, консервированной, молочной, хлебобулочной продукции. При реализации социально значимых товаров не зафиксировано превышение уровня торговой наценки.

Во всех предприятиях торговли цены варьируются. В частности, реализация сахара-песка проводилась по ценам от 23,99 до 28,90 руб. за кг, соль поваренная пищевая от 7,99 до 12,90 руб., крупа гречневая от 47,90 руб., рис шлифованный от 47,90 руб., пшено от 37,37 руб., макаронные изделия от 29,90 руб., масло подсолнечное рафинированное от 46,99 руб. за литр, яйца куриные С-2 от 43,90 руб. за десяток.

На полочном пространстве магазинов в достаточном количестве присутствует продукция непродовольственной группы товаров - мыло туалетное и хозяйственное, салфетки влажные, паста зубная, щетки зубные, моющие средства и другой ассортимент.

По информации от сетевых магазинов, с 16 марта увеличился спрос на реализацию бакалейной группы товаров.

Руководителям этих предприятий рекомендовано увеличить заявки на данную продукцию, а также своевременно производить ее выкладку в торговом зале.

В целях обеспечения жителей города продуктами питания по доступным ценам рекомендовано усилить контроль за реализацией продовольственных товаров, входящих в перечень социально значимых (27 наименований), а также не допускать факты превышения уровня торговой наценки, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

По информации оптовых предприятий, реализующих бакалейную группу товаров, поставки в розничные предприятия торговли осуществляются в плановом порядке, заявки выполняются в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU