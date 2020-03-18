В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Саранске.
По предварительным данным, 17 марта в Саранске недалеко от школы №10 случайным прохожим было обнаружено тело новорожденного без признаков жизни.
Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU