2020-03-18T09:01:09+03:00
Происшествия

Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела

Завершено расследование незаконной банковской деятельности организованной преступной группы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников ОПГ в осуществление незаконной банковской деятельности.

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

С января 2013 года по декабрь 2017 года жителем Пензы, 1974 года рождения, создана ОПГ, в деятельность которой им были привлечены две женщины и мужчина.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, члены ОПГ образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, для выполнения функций подставных директоров «технических фирм» и «ИП» привлекались более 60 лиц, открывались для них расчетные счета более чем в 40 банках России, с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

Для осуществления незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, всего объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание денежных средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, "транзит" - более 2,8 млрд руб., удержан комиссионный сбор на общую сумму более 115 млн рублей, который являлся доходом соучастников преступлений.

Приобретая земельные участки, жилые и нежилые помещения, организатор группы легализовал денежные средства на общую сумму более 28 млн руб.

С целью получения блокированных в банках РФ денежных средств клиентов фальсифицировались доказательства по гражданским делам, для чего в суды представлялись подложные документы. На основании судебных решений было взыскано более 323 млн руб.

Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела. Объем уголовного дела составил 205 томов.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Пензенской области и будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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