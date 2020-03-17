Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону

17 Март 2020 2020-03-17T17:15:21+03:00

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За несколько часов работы было обработано более тридцати автобусов и троллейбусов, находящихся на линии. Дезинфекция проводилась антибактериальным средством с применением одноразовых салфеток.

«Мы помогаем компаниям - перевозчикам, а самое главное - обычным людям проводить профилактику распространения вирусных инфекций. Нет ничего лучше профилактики, ведь давно известно, что болезнь лучше предупредить. Санобработку салона, в том числе поручней, лучше всего проводить несколько раз в день», - рассказал один из активистов.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, в рамках рейда волонтеры раздавали пензенцам памятки «Алгоритм действий при наличии симптомов ОРВИ, гриппа, короновирусной инфекции».

«Да, считаю, что это хорошая акция. Ведь транспорт - это общественное место, где скапливается большое количество людей. Лишняя дезинфекция не помешает», - сказала жительница города Пензы. С ней были согласны большинство пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU