2020-03-17T16:35:46+03:00
Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Представители ООО «ТНС энерго Пенза» приняли участие в конференции «Проблемы самоуправления МКД и пути их решения в свете закона РФ «О защите прав потребителей», организованной Ассоциацией потребителей Пензенской области в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.Участниками мероприятия также выступили сотрудники регионального Фонда капитального ремонта, Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Роспотребнадзора, ресурсоснабжающих организаций, руководители ТСЖ и ЖСК областного центра.

На повестке дня стояли вопросы, касающиеся проблем управления жилищными объединениями, поставки коммунальных ресурсов и эффективного взаимодействия жителей с организациями коммунальной сферы.

Начальник службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» Маргарита Бааль проинформировала собравшихся о произошедших в последнее время изменениях в платежных документах за электроэнергию:речь идет о появлении новой строки – рекомендуемый платеж, а также дала ответы на различные вопросы по расчетам за потребленный ресурс.

Также особое внимание участников конференции было обращено на работу энергосбытовой компании с потребителями.Гарантирующий поставщик электроэнергии не только тщательнейшим образом прорабатывает обращения клиентов, но и предоставляет им возможность взаимодействия с ним любым удобным способом. Данная функция обеспечивается дистанционными сервисами: «Личным кабинетом», мобильным приложением «ТНС энерго» для устройств с iOS и AndroidOS, широкими возможностями официального сайта и многоканального Контактного центра. Помимо перечисленного, к услугам потребителей широчайшая сеть очных Центров обслуживания клиентов, расположенных во всех муниципальных районах области.

С самыми сложными и нестандартными вопросами, касающимися энергоснабжения, потребители могут записаться на личный прием к заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову.

В завершение конференции собравшиеся высказали общее мнение, что вопросы, возникающие в коммунальной сфере, требуют постоянного взаимодействия общества, власти и бизнеса, в связи с чем проведение аналогичных встреч будет продолжено и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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