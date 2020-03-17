2020-03-17T16:05:35+03:00
Происшествия

Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку

Малыша передали в руки полиции
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне военнослужащий Управления Росгвардии по Пензенской области майор Максим Матвеев, по пути в Заречный заметил мальчика приблизительно шести-семи лет, который в одиночестве шел по обочине. Правоохранитель остановился и попытался узнать у малыша, где его родители, как его зовут, знает ли он номера телефонов своих близких и почему он один в небезопасном месте. Но ребенок смог сказать лишь, что потерялся.

Доехав вместе с мальчиком до КПП, военнослужащий обратился к дежурному и рассказал о произошедшем..

- У меня у самого есть дети, и я за них очень переживаю. Увидеть маленького мальчика, идущего в одиночестве вдоль дороги, для меня было шоком, ведь никто не отпустит свое чадо так. Потерявшийся ребенок необязательно должен идти и плакать, некоторые дети вообще боятся подойти к взрослым и попросить помощи, а здесь и помощи просить не у кого - рядом проезжающие машины и лес, - сказал майор Максим Матвеев.

Для дальнейшего разбирательства ребёнок был передан сотрудникам полиции

ИСТОЧНИК KP.RU

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