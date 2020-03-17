Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Жители села Болотниково обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь с ремонтом социально значимых объектов населенного пункта. На совещании по этому вопросу речь, в первую очередь, зашла о реконструкции дороги. В Лунинском районе есть подрядные организации, которые могут выиграть конкурс и оперативно выполнить капитальный ремонт объекта.
- Дорогу надо сделать в этом году, - поставил задачу Иван Белозерцев.
Также был затронут вопрос модернизации местного дома культуры: планируется либо отремонтировать старое здание, либо построить новое. Выбор будет сделан после проведения расчетов.
Помимо этого, речь зашла и о необходимости обновления помещения, в котором располагается отделение почты. По информации указанного ведомства, в ближайшее время намечено провести такой ремонт. Также губернатор распорядился принять меры по обеспечению стабильной интернет-связи, что позволит почтальонам использовать мобильные терминалы при оказании населению полного спектра услуг, в том числе, при приёме коммунальных платежей.
ИСТОЧНИК KP.RU