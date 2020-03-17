Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы

17 Март 2020 2020-03-17T14:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Мордовии Владимир Волков поручил правительству срочно разобраться и снять проблему ажиотажного спроса, возникшего в последние дни в ряде городских торговых сетей. В некоторых магазинах, представляющих крупные ритейлерские компании, обнаружился дефицит продовольственных товаров.

Владимир Волков потребовал немедленно разобраться с причинами этого, принять все меры к решению проблемы. «Не надо идти на поводу у ситуации! Есть искусственно созданный спрос и есть ошибки менеджмента торговых сетей, которые нужно немедленно исправить. Сейчас важно профессионально регулировать предложение товаров первой необходимости, а не создавать нервный настрой у людей.

Должен напомнить, что по производству целого ряда продуктов первой необходимости – яиц, молока, мяса, республика занимает лидирующие позиции в России. Запасы необходимые в регионе есть, важно не допустить роста цен. Минэкономики и Минсельхозу поручаю взять эти вопросы на особый контроль!»

ИСТОЧНИК KP.RU