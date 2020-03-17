ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме
Администрация комплекса сообщила об этом в социальных сетях
Официальное сообщество ТРК в социальной сети "Вконтакте"
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Сегодня среди жителей Пензенской области начала распространяться информация о том, что ТРК «Коллаж» закрывается на карантин. В сообществе в социальной сети «Вконтакте», а также в официальном Instagram-аккаунте был размещен ответ представителей комплекса.
«ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме. Все магазины, рестораны, кафе и фудкорт открыты. Мы проводим мероприятия по профилактике защиты от вируса и необходимые меры санитарии», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU