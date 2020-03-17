В Мордовии начальник госавтоинспекции района взят под домашний арест

17 Март 2020 2020-03-17T10:22:09+03:00

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Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года сотрудник полиции, применил в отношении остановленного водителя алкотестер, не включенный в Государственный реестр средств измерений. Затем якобы за не составление протокола об административном правонарушении получил от него денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. После чего водитель уехал.

В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU