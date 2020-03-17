Олимпиады перейдут на онлайн-технологии

17 Март 2020 2020-03-17T10:02:38+03:00

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В связи с необходимыми мерами по защите здоровья учащихся Минпросвещения России проинформировало все регионы страны о планируемых изменениях сроков и мест проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Также Министерство готовит изменения в порядок проведения Олимпиады в части возможности применения онлайн-технологий. Данные изменения вступят в силу уже в рамках нынешней Олимпиады. Соответствующее письмо направлено в каждый субъект Российской Федерации.

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам, проходит в четыре этапа и позволяет участникам, пройдя отбор на протяжении школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов, проявить свои способности в предметных областях.

В этом году Олимпиада традиционно охватила все регионы страны, и в заключительный этап, который ранее планировалось провести с 20 марта, прошли около 5600 школьников.

Конкретные даты и места проведения будут определены в ближайшие дни. Все преференции, предусмотренные раннее для победителей и призёров в рамках поступления в вузы, будут сохранены.

«Я хочу отметить заслуги каждого, кто уже успешно продемонстрировал свои способности. Целеустремлённость наших школьников в достижении высот за счёт своих знаний мы ежегодно наблюдаем как внутри страны, так и на международных интеллектуальных соревнованиях. Готовящиеся изменения уже были запланированы ранее как необходимая часть расширения доступности Всероссийской олимпиады даже для самых отдалённых населённых пунктов. Принятие данных изменений уже сейчас позволит нам усилить защиту здоровья школьников и всех, кто задействован в проведении Олимпиады», - отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

ИСТОЧНИК KP.RU