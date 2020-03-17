В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве
3 марта в 23.40 в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Мира совершено преступление. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.
На лестничной площадке седьмого этажа они обнаружили мужчину 1989 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Его госпитализировали. Рядом, в квартире, сотрудники полиции обнаружили труп гражданина 1990 года рождения с аналогичными телесными повреждениями.
Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - им оказался житель Заречного 1968 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что подозреваемый в компании трёх молодых людей распивал спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удары двум потерпевшим, один из которых от полученных ранений скончался на месте, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU