2020-03-17T08:04:39+03:00
Происшествия

В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве

Прибыв по вызову, сотрудники обнаружили на лестничной площадке раненого мужчину, а в квартире рядом труп
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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3 марта в 23.40 в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Мира совершено преступление. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.

На лестничной площадке седьмого этажа они обнаружили мужчину 1989 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Его госпитализировали. Рядом, в квартире, сотрудники полиции обнаружили труп гражданина 1990 года рождения с аналогичными телесными повреждениями.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - им оказался житель Заречного 1968 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что подозреваемый в компании трёх молодых людей распивал спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удары двум потерпевшим, один из которых от полученных ранений скончался на месте, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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