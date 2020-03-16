Затопленные мосты в Мордовии начинают освобождаться
По состоянию на 16 марта на территории региона подтоплено 11 низководных мостов (из них шесть - сельхозназначения), в семи муниципальных районах. Данные мосты спроектированы специально для пропуска паводковых вод поверх моста и подтапливаются ежегодно.
На данный момент обстановка, сложившаяся в паводкоопасный период на территории республики, стабилизируется, на всех гидропостах наблюдается резкое снижение уровня воды в реках.
Напомним, что на прошлой недел освободился от воды низководный мост через реку Аморда в районе населенного пункта Курган Ромодановского района. Сегодня стал доступен проезд через низководный мост через реку Явас, в районе населенного пункта Кишалы Атюрьевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU