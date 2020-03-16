2020-03-16T17:30:59+03:00
Происшествия

Затопленные мосты в Мордовии начинают освобождаться

По всей республике регистрируется снижение уровня воды в реках
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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По состоянию на 16 марта на территории региона подтоплено 11 низководных мостов (из них шесть - сельхозназначения), в семи муниципальных районах. Данные мосты спроектированы специально для пропуска паводковых вод поверх моста и подтапливаются ежегодно.

На данный момент обстановка, сложившаяся в паводкоопасный период на территории республики, стабилизируется, на всех гидропостах наблюдается резкое снижение уровня воды в реках.

Напомним, что на прошлой недел освободился от воды низководный мост через реку Аморда в районе населенного пункта Курган Ромодановского района. Сегодня стал доступен проезд через низководный мост через реку Явас, в районе населенного пункта Кишалы Атюрьевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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