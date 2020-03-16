В Пензенской области введен режим повышенной готовности

16 Март 2020 2020-03-16T17:29:21+03:00

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Текст документа был опубликован сегодня на сайте регионального правительства. Согласно ему, с 16 марта и до 15 апреля в регионе запрещено проведение массовых мероприятий.

Жители области, посещавшие в последнее время Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, а также другие государства, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязаны сообщить о своем возвращении и сроках пребывания за рубежом по телефону 8 (8412) 42-09-47.

Работодателям рекомендуется отстранять от нахождения на рабочих мест лиц с температурой и оказывать содействие сотрудникам в соблюдении режима самоизоляции.

Полный текст постановления можно прочитать на сайте регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU