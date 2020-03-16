2020-03-16T17:02:43+03:00
Спорт

Хоккеисты из ПГУАС стали лучшими среди студенческих команд региона

Финальный матч состоялся сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На льду встретились представители ПГУ и ПГУАС, и после серии буллитов победителями стали студенты университета архитектуры и строительства. Несмотря на то, что игра прошла без болельщиков (это связано с ограничениями, введенными в целях профилактики коронавируса), встреча получилась яркой и интересной.

- Сегодня мы стали свидетелями прекрасной игры и получили от нее огромное удовольствие, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Каждый болел за свою команду, но в целом мы все болеем за красивый хоккей. Хочу напомнить, что сильнейшие игроки из команд-победительниц войдут в состав нашей пензенской команды, которая будет защищать честь области на втором Кубке полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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