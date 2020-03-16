Семейная пара из Пензы пыталась ограбить соседа
Муж и жена были переданы в руки полиции
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Житель Шуиста обратился в правоохранительные органы, рассказав, что какие-то мужчина и женщина пытались унести листы кровельного железа, лежащие у его дома.
Прибывшие на место росгвардейцы быстро нашли подозреваемых. 50-летний мужчина и 44-летняя женщина – муж и жена, живущие по соседству - были задержаны на месте. Пара пояснила, что листы кровельного железа были необходимы им для ремонта крыши своего дома.
Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU