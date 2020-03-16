2020-03-16T12:37:51+03:00
Происшествия

Жительница Пензы лишилась 440 тысяч рублей

В надежде защитить свои сбережения на банковском счёте от кражи женщина попалась на уловку мошенников
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 49-летняя гражданка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, сказал, что банк одобрил ей кредит в размере 380 тыс. рублей, но неизвестные лица пытаются похитить эти деньги со счёта банковской карты собеседницы.

Звонивший сказал, что для блокировки операции необходимо снять деньги и зачислить их на резервные счета. Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перечислила на счета банковской карты и абонентского номера мобильной связи 440 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты – номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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